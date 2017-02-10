  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.693
    EURO 3.936
  • BIST 88830.21
    ALTIN 145.262
Buradasınız : » » Poroşenko Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti

Poroşenko Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu resmi ziyaret için geldiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bir araya geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Poroşenko Bakan Çavuşoğlunu kabul etti

İLGİLİ GALERİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubunun 5'inci toplantısı için geldiği başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından kabul edildi.

HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Dışişleri Bakanlığı Kültür, Doğu Avrupa ve Asya İşleri Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in hazır bulunduğu görüşmede bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Ukrayna'da yaşayan soydaşların temsilcileriyle görüştü

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Ukrayna'da yaşayan soydaşların temsilcilerini kabul etti. Çavuşoğlu, Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Başkanı Vasiliy Keloglu ve Odessa Bölge Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglu ile bir araya geldi.

Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz'da Türkiye'de Ne Oldu?" başlıklı serginin açılışını da yapacak.

Etiketler: Poroşenko, Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER