'Popülist politikacılar Türkiye karşıtlığından beslenmeye çalışıyor'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türkiye’nin AB üyelik sürecinin iç siyasi malzeme haline getirilmesi Türkiye ile ilgili bir mesele değildir. Popülist politikacılar, AB’nin önde gelen sorunlarının üstünü örterek hiçbir dayanağı olmadan Türkiye karşıtlığından beslenmeye çalışıyor." dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik şunları söyledi:

"Türkiye'ye Avrupa Birliği tarafından verilen hiçbir söz şimdiye kadar tutulmamıştır. Fasılların açılmasında, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesi noktasında verilen hiçbir söz bugüne kadar tutulmamıştır"