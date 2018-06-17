Polislerden Bakan Soylu'ya Babalar Günü sürprizi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. bölge kapsamında bulunan Sultangazi'de seçmenle buluşurken, bu ilçedeki Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Gazi Kalekol Amirliğine de bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen ve beraberindeki polisler tarafından karşılanan Soylu, polislerin bayramını kutladı. İçerideki bekleme salonuna davet edilen Soylu'ya, üzerinde "Sayın bakanım, babalar gününüz kutlu" olsun yazılı pasta getirildi.

Kayadelen'in, "Biliyorsunuz Babalar Günü" diyerek pastayı sunduğu Soylu, çoğunluğu bekar olan polisleri kast ederek, "Ama bu adamların hepsi bekar. Evli olan yok aralarında. İşimiz zor, hepsini evlendireceğiz bir de..." diye konuştu.

"Milletimizin duası sizinle"

Pasta için polislere teşekkür eden ve kesilen pastayı ilk önce yanındaki polislere ikram eden Soylu, şunları kaydetti:

"Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bütün dualarımız sizinle, milletimizin de duası sizinle birlikte. Özellikle bu tür bölgelerde görev yapmak çok büyük bir önem arz eder. Doğu'da, Güneydoğu'da memleketimizin dönem dönem başına sıkıntı açmış ve milletimizin huzurunu, kamu düzenini ortadan kaldırmaya yönelik yerlerde görev yapmanın ayrı bir önemli özelliği vardır. Hem hassas olacaksınız, hem vatandaşımıza karşı şefkatli olacaksınız, hem de bu huzuru bozanlara göz açtırmayacaksınız. Bunların hepsinin kendine ait hem bir hukuku hem de bir dengesi var. Bunu başarıyla yürütüyorsunuz. Allah inşallah başarınızı daim eder. Milletimiz sizden memnun. 2017 yılında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı araştırmada, hizmetlerden memnuniyet oranında, asayiş ve güvenlik hizmetlerinden memnuniyet Türkiye'de birinci sırada çıktı. Bu ilk kez oluyor. Bu her birinizin gayretiyle oldu. İnşallah bunu çok önemli noktalara hep beraber getireceğiz."

Kaynak: AA