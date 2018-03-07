  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Polisin 'dur' ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

Kadıköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve bulundukları otomobille kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

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Polisin dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, içindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri 34 BH 0358 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, Kadıköy ve Üsküdar Emniyet Müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip tarafından takibe alındı.

Bariyere çarptılar, yaya olarak kaçmaya başladılar

Kovalamaca sırasında havaya ateş açtığı iddia edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil, Ünalan Mahallesi'nde bir otoparkın metal bariyerine çarptı. Hasarlı kazanın ardından araçtan inip yaya olarak kaçışlarını sürdüren zanlılar, kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi olduğu belirtilen bu kişiler daha sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, kadıköy, İstanbul
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