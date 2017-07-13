'Polis ve askerlerimiz için ne kadar hizmet etsek azdır'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, beraberindeki Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve diğer ilgililerle Zahit Mahallesi'ndeki Özel Harekat Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezin, inşaatı devam eden yurt binasında incelemelerde bulunan Ağbal, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ağbal, yetkililerin, sözleşmeye göre inşaatın 18 Ocak 2018'de tamamlanmasının planlandığını ifade etmeleri üzerine, sürenin biraz daha öne çekilmesini istedi.

İlgililerin, "inşallah yetiştirmeye çalışacağız" sözü üzerine Ağbal, net cevap beklediğini söyledi. Yetkililer, bunun üzerine Bakan Ağbal'a inşaatı 15 Aralık'ta bitirme sözü verdi.

Ağbal, Allah'tan polis ve askerlere güç vermesini niyaz ederek, "Rabbim yardımcınız olsun. Polislerimiz, askerlerimiz bu ülke için canlarını feda ederek şehit oluyorlar. Onun için sizlere ne kadar hizmet etsek azdır. Allah hizmetlerinizi artırsın, yardımcınız olsun. Siz yeter ki isteyin, ne isterseniz yapacağız." diye konuştu.

Ağbal, 15 Aralık'ta yurt binasının anahtarını teslim almaya geleceğini aktardı.

"Şehir içinde artık sanayinin kalmaması lazım"

Bakan Ağbal, Bayburt-Gümüşhane yolu üzerinde Kayışkıran mevkisindeki Kayışkıran Sanayi Sitesi'ni de ziyaret ederek, buradaki esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Ağbal, "Bayburt'ta şehir içinde artık sanayinin kalmaması, şehir dışına çıkarılması lazım. Valiliğimiz, belediyemiz sanayinin şehir dışına çıkarılmasıyla ilgili yoğun bir gayret içerisinde. Şehrin içinin daha yaşanabilir olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.