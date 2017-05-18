Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasına yeni dava

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı'nın sorularının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiğine ilişkin 16'sı tutuklu 45 kişi hakkında dava açıldı.

İddianame, daha önce aynı iddialarla 80 kişi hakkında açılan davayı görecek Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirme talebiyle gönderildi. İddianamede sanıklar "silahlı terör örgütü üyesi olmak" "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile suçlandı.

Soruşturmanın, Muhammed Volkan Özkan, İbrahim Aycil ve Ahmet Ülgen ve başka soruşturmalardaki bazı itirafçıların, "2012'de yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının, sınavdan önce FETÖ mensuplarınca kendilerine verildiğine" ilişkin beyanları üzerine başlatıldığı bildirilen iddianamedeki sanıklar şunlar:

"Ahmet Suat Pınar, Ahmet Tayyip Uğur, Ali Emre Ulus, Ali Gürkan Kara, Aydın Güngör, Bahadır İnce, Batuhan Öktem, Cihan Kalem, Ebrar Yıldız, Egemen (Hacı) Deveci, Ekrem Sağır, Emre Yıldız, Erdem Kısa, Erol Şevik, Ersin Ceylan, Fatih Yıldırım, Fuat Kansu, Hamza Sezer, Hüseyin Şafak, İbrahim Avsuz, Mehmet Akif Öztekin, Muhammed Atasever, Muhammed Emin Erçetin, Muhammet Esen, Muharrem Çetiner, Murat Yaldız, Mustafa Şengül, Mustafa Vefa Gürdoğan, Muzaffer İşçi, Ömer Kara, Özkan Arıkan, Ramazan Eken, Sadık Yolalan, Saim Balık, Selim Duran, Serkan Arıkan, Seyfullah Canertürk, Süleyman Filiz, Şenol Dalgıç, Tarık Bölük, Yahya İlyas Yıldızhan, Yasin Murkoyunlu, Yaşar Çelik, Yunus Yıldırım ve Zülküf Arslan."

Sınav sorularının sınav öncesi kendilerine FETÖ/PDY mensuplarınca verildiği iddiası üzerine, verilerin uzman bilirkişilerce incelendiği ifade edilen iddianamede, inceleme sonucunda soruların sınav öncesinde adaylara verildiğine dair önemli tespitler elde edildiği belirtildi. İddianamede, "Ayrıca tanzim edilen raporlarda soruşturmaya konu sınavı asil veya yedek listeden kazan 269 adayın da durumlarının şüpheli/kuvvetli şüpheli olarak sınıflandırıldığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Soru hazırlama komisyonu üyesi sanıklar

Sanıklardan Cihan Kalem, Fatih Yıldırım, Fuat Kansu, Hüseyin Şafak, Muhammed Emin Erçetin, Mustafa Vefa Gürdoğan, Muzaffer İşci, Ömer Kara, Özkan Arıkan, Ramazan Eken ve Süleyman Filiz'in soru hazırlama komisyonu üyesi oldukları vurgulanan iddianamede, bu sanıkların FETÖ adına hareket ederek, sınav sorularını sınavdan önce örgüt üyelerine servis ettikleri bildirildi.

Bazı sanıkların ve birinci derecede akrabalarının FETÖ/PDY soruşturmalarına konu iş yerlerinde çalıştıklarının ve FETÖ/PDY kapsamında MASAK'ın hazırladığı raporlarda geçen şahıslarla finansal ilişkilerinin bulunduğunun belirlendiğine yer verilen iddianamede, sanıklardan Murat Yaldız'ın Kara Harp Okulu "mahrem imamı" olduğu ifade edildi.

İddianamede, öğrenci olan sanıkların da soruları sınavdan önce ele geçirerek, haksız şekilde akademiye yerleştikleri, okuldan ayrılıncaya kadar temeli hukuksuz olan sınava dayalı olarak "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri kaydedildi.

İhbarcıların beyanları

İddianamede, örgütün soruların sızdırmasına ilişkin ihbarlar da nakledildi. Buna göre, Muhammed Ö. adlı öğrenci yaptığı ihbarda, Gülen cemaatiyle 2007'de tanıştığını, zamanla Fatih isimli "abi"nin evine gidip gelmeye başladığını, burada Ekrem isimli bir başka "abi"nin çözmeleri için yaklaşık 200-300 soru getirerek "Bu sorulara iyi çalışın, kimseye söylemeyin, sakın ha sakın soruları dışarı çıkartmayın." diye tembihlediğini anlattı.

2008'de Askeri Lise Sınavı'ndaki soruların yüzde 40'lık bölümünün Ekrem tarafından getirilenlerle aynı olduğunu belirten öğrenci, o eve gelen herkesin aynı sene Askeri Lise Sınavlarını kazandığını, kendisinin mülakatta elendiğini söyledi.

Liseyi tamamladıktan sonra Polis Akademisine başvurduğunu anlatan Muhammed Ö, Ağustos 2012'de Polis Akademisinin yazılı sınavından 2-3 gün önce, Tarık isimli "abi"nin kendisini arayarak başka bir cemaate yakınlığıyla bilinen vakfa gitmemesi konusunda ikazda bulunduğunu ancak kendisi bunu kabul etmeyince Tarık'ın "Senin Polis Akademisi işin olmaz, vakfa gitmekten vazgeçersen sana yardımcı oluruz." dediğini aktardı.

Teklifi kabul etmek durumda kaldığını ve bunun için Kur'an-ı Kerim'e el bastığını belirten Muhammed Ö, şunları anlattı:

"Tarık abi ile buluştuğumuz yerde toplantı salonu olarak kullanılan ve içerisinde masa sandalye bulunan odaya gittik. Odaya girerken kapı ağzında daha önceden tanımadığım ve ilk kez gördüğüm, 30-35 yaşlarında 1.65-1.70 boylarında, cemaatin yüksek mertebesinden olduğunu düşündüğüm bir şahısla karşılaştık. Odada bu şahısla baş başa kaldık, önce sohbet ederek üzerimde herhangi bir elektronik cihaz olup olmadığını sordu. Herhangi bir ihtiyacım varsa gidermemi, bu odada yaklaşık 1-1,5 saat kalacağımızı söyledi. Başlayınca bir daha çıkamayacağımı, çıkarsam geri dönemeyeceğimi, odada olanları biz ve Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceğini söyledi.

Şahıs, siyah renkli çantasından çıkardığı beyaz renkli A4 ebadında sınav kitapçıklarına benzer şekildeki kağıtları masaya koydu, ezberlememi istedi. Kağıda bakınca Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler ve yabancı dil sınav sorularının olduğunu, her sorunun cevaplarının yuvarlak içerisine alınarak işaretlendiğini ve soruların numaralandırılmış olarak yaklaşık 90 adet olarak gördüm. Önce soruları çözmeye çalıştım. Şahıs 'Niye uğraşıyorsun, şıkları ezberle' dedi. Bir kez tüm soruları ve cevapları okuduktan sonra 'Tamam, bitti' dediğimde, 'Başka şansın yok. Bir kez daha oku, ezberle. Sen çıktıktan sonra bu kağıtları yakacağız' karşılığını verdi."

"Soruların sıralaması dahi aynıydı"

İbrahim A. da cemaat evlerinde "abi"lerin yönlendirmesiyle Polis Akademisi sınavlarına başvurduğunu, fiziki mülakatı geçtikten sonra "abi"lerin kendisini daha önce kalmadığı öğrenci evine götürdüğünü, burada Ankara'dan gelen bir başka "abi"nin yemin ettirdikten sonra kendilerine fotokopi kağıtlarda sadece sorular ve cevap şıkları işaretli olan soruları ezberlettiğini anlattı. İbrahim A. şunları söyledi:

"Murat kod isimli 'abi'ye 'Abi verdiğiniz sorular kul hakkına girmiyor mu?' diye sordum. Murat abi 'Sizin gibi imanlı, düzenli, namazında dürüst çocuklar Polis Akademisine girmeyecek de sarhoş, berduş, dinsiz imansızlar mı girsin. Onların yerine siz girin' dedi. Yazılı sınavda çıkan sorularla ezberletilen fotokopi kağıtlardaki soruların sıralaması dahi aynıydı. Eğer sorular sınav öncesi verilmeseydi, Polis Akademisi sınavından 40-50 puan alabilirdim."

İbrahim A, sağlık muayenesinde Hepatit B virüsü nedeniyle elendiğini aktardı.