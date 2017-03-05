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Polatlı darbe davasında üst rütbeli sanıklar dinlenecek

Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanık hakkında açılan davanın ikinci haftası yarın başlıyor.

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Polatlı darbe davasında üst rütbeli sanıklar dinlenecek

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın ikinci haftası yarın başlıyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülecek davada 285'i tutuklu 330 sanık yargılanıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver müşteki olarak dava dosyasında yer alıyor.

101 sanık savunma yaptı

Davanın ilk haftasındaki duruşmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları ile Başbakanlık ve TBMM avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

İddianamedeki sanık sıralamasının dışına çıkan mahkeme, ilk hafta, alt rütbedeki askerlerin savunmasını aldı. Bu kapsamda, "Polatlı Merkez Camii'ne baskın", "TÜRKSAT ve TİB'in ele geçirilmeye çalışması" ve "Ankara'daki kritik kavşakların tutulması" eylemlerinden sorumlu tutulan eski subay, astsubay ve uzman erbaş 101 sanık savunma yaptı.

Üst rütbeli sanıklar dinlenecek

Bir hafta boyunca devam edecek duruşmalarda ise "Yurttan Sulh Konseyi"nin sözde direktifleri ile askerleri alanlara çıkararak, darbe girişiminin üst düzey isimleri arasında yer aldığı belirlenen eski Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Tugay Komutan Vekili Albay Selçuk Serhat Pesek ve eski Albay Bilal Akyüz'ün savunma yapması bekleniyor.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Nitelikli kasten öldürmek"le suçlanana sanıklar hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Ayrıca sanıkların, "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılması talep ediliyor.  AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
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