'PKK'yı, YPG'yi ülkemizde hiçbir tanesi kalmayıncaya dek bitireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Bursa İl Kadın Kongresi'nde kürsüdeydi.

"PKK'yı YPG'yi ülkemizde bunların hiçbiri kalmayıncaya dek bitireceğiz "

20 Ocak'ta başlayan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı için, "PKK'yı, YPG'yi ülkemizde hiçbir tanesi kalmayıncaya dek bunların işini bitireceğiz." diyen Erdoğan, harekatın hedefini anlattı.

"5 bin tıra yakın silahın yanında, 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var. Bütün bunlarla birlikte terör örgütü desteklendi. Bir kısmı Afrin'e yerleştirildiler. Biz bütün bunların takipçisi olarak durduk durduk durduk bir gece ansızın vurduk. Ama işimiz çok, zira dün akşam malum hava harekatı ile gereken adımlar atıldı. Adından kara harekatı başladı ve şu anda da devam ediyor. Afrin yüzde 55'iyle Arapların, yüzde 35 orada sonradan yerleştirilmiş Kürtler var ve yüzde 6-7 civarında Türkmenler var. Şimdi bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmektir. Bizim hedefimiz topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına göndermek. Bu PKK'yı, bu YPG'yi ülkemizde bunların evet hiçbir tanesi kalmayıncaya dek bunların işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Zeytin Dalı Harekatı] Durduk, durduk, durduk ve bir gece ansızın vurduk.https://t.co/FQvLZZCfBZ pic.twitter.com/39BekAmFMH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2018

"ABD'nin yardımlarını tüm kayıtlarıyla biliyoruz, görüyoruz, görüntülüyoruz"

Zamanında Barack Obama'yı da Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda uyardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, ABD'nin terör örgütlerine silah yardımı yaptıklarını kabul etmediğini söyledi.

"İşte buyrun ne oldu Cerablus'ta, ne oldu El Bab'ta? Dedik ki bize yanlış yapmayın, sınırlarımıza saldırmayın, bizi taciz etmeyin. Bunu Sayın Obama'ya da söyledim. O zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Ne yazık ki beklediğimiz cevabı almadık. Şimdi 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor, 'Cumhurbaşkanım bize müsaade etsin biz de Afrin'e gidelim' diyorlar. 15 gündür ne dedik, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Müttefikimiz olan bazı ülkeler, 'Biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık' diyorlar. Ama biz yardım yaptıklarını tüm kayıtlarıyla beraber biliyoruz, görüyoruz, görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya, bunların hepsi bilinen gerçekler."

Erdoğan, terör örgütlerine "Türkiye ile baş edemezsiniz" diyerek seslendi.

"Bunlar şu operasyonlardan sonra zaten bir daha karşımıza çıkma cesaretini bulamayacaklar. Uzaktan atıp tutarak, 'Bizim arkamızda Amerika var, bize silahları gönderiyor' diyerek, siz Türkiye'yle baş edemezsiniz, Türk milleti ile baş edemezsiniz."

Kaynak: TRT Haber