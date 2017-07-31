'PKK'ya destek bilmediğimiz yerlerden geliyor değil'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkalığındaki 105'inci dönem kaymakam adaylarının uyum kursu başlangıç törenindeki konuşmasında, dünyada güç eksenleri̇ni̇n değiştiğini belirtti.

Zengin kaynakları ve köklü medeniyetiyle Çin'e, etkin bir güç haline gelen Rusya'ya, atılım gösteren Güney Kore ile dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Japonya'ya dikkati çeken Bakan Soylu, "Bu fotoğrafa baktığınız zaman Amerika ve Avrupa toplamının küresel liderlik hayali̇ni̇n pek de uzağa gidemeyeceği açıkça görülmektedir." diye konuştu.

Küresel liderlik nedeniyle dünyada iki büyük savaşın yaşandığına, bugünkü vekaletler savaşının da bu liderliğin eseri olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları söyledi:

"Kimse kusura bakmasın, PKK'ya destek dünyanın en uçlarından falan geliyor değil, Türkiye'nin veya bizim bilmediğimiz yerlerden geliyor değil. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı teröristler, Güney Kore'de oturum almıyorlar. PKK'nın makyajlı hali olan PYD'ye yepyeni silahları Japonya vermiyor. Dolayısıyla ortada, kullanılan yanlış tercihler söz konusudur."

"Bütün adımlarda bi̇z Batı'yı karşımızda bulduk"

Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini hatırlatarak, "Darbe teşebbüsünün bastırılmasından sonraki tavırlardan da anlıyoruz ki bu hareketin gerçekleşmesi, başarıya ulaşması beklenmiş, arzu edilmiş ve bunun i̇çi̇n aslında altyapı hazırlanmış. Hazırlık yapmadıkları tek şey, Cenab-ı Hakk'ın takdiri, milletimizin cesareti ve liderimizin kararlılığıydı. O da onların istemediği şekilde gerçekleşti." dedi.

Batı'nın küresel liderliğinin sadece kendi sınırları i̇çi̇ne barış getirdiğini belirten Bakan Soylu, "Türkiye'de yıllardır darbeler tezgahladılar, terör örgütlerini desteklediler, para ve silah gönderdiler ve hala da aynı tavırdan vazgeçmiyorlar ve artık bunu daha açıkça ortaya koyuyorlar. İşte referandum sürecinde Avrupa'nın göbeğinde yaşananları hep birlikte gördük. Halen yapılan açıklamaları takip ediyoruz. Gezi sürecinde yaşananları bi̇li̇yoruz. Türkiye'nin gelişmesine dair özellikle son 15 yılda atılan bütün adımlarda bi̇z Batı'yı karşımızda bulduk." ifadelerini kullandı.

"Kandil ile kimin temas kurmaya çalıştığını çok açık ve net biliyoruz"

"Özgüvenimizin çok yükseldiği bir dönemin içerisindeyiz." diyen Soylu, bunun atılan adımlarla, oluşturulan kurumlarla ve etraf coğrafyada gerçekleştirilen süreçle ortaya konulduğunu anlattı.

Ülkede yapılacak köprüye, havaalanına karışmaya çalışan, tepki koyan gari̇p bi̇r anlayışla karşılaştıklarını ve karşılaşmaya devam ettiklerini dile getiren Soylu şunları kaydetti:

"Oysa Türkiye'nin söylemi basit ve açıktır. Bu dünyada bu kadar çatışmaya ve drama gerek yoktur. Modern dünya vekalet savaşlarından desteğini çekerse hiçbir devlet el altından veya açıktan, terör örgütlerini desteklemezse, muhatap almazsa, bu yapılarla mücadeleye hız verirse dünya şu anda olduğundan çok daha güzel bi̇r hal alacaktır. Ülkemize hangi ülkelerin çomak sokmak istediğini çok net biliyoruz. Kandil ile kimin temas kurmaya çalıştığını çok açık ve net biliyoruz. Ülkemizin içerisinde yakaladığımız birtakım silahların hangi menşeiden Türkiye'ye nakledildiğini çok iyi biliyoruz. Bütün bunların bilinci içinde biliniz ki tedbirlerimizi de alıyoruz."

"Makam odalarının esiri olmayın"

Bakan Soylu, kadın kaymakam adayı sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, kadın kaymakamların gelecekte çok önemli işlere imza atacağına yönelik inancını dile getirdi. Soylu, kaymakam adaylarına şunları söyledi:

"Hukuk ama illa ki hukuk. Yapacağınız hiçbir işte, hukuktan, yazılı kurallardan ve adaletten kesinlikle ayrılmayın. Gayrimeşru hiçbir yola sapmayın. Şahsi menfaatlerinizin değil milletin menfaatlerinin peşinde koşun. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gi̇bi̇ oturan bürokrat asla olmayın. Makam odalarının esiri olmayın. Benim şahitliğime güvenin, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı her gece saat üçten önce yatmıyor. Ömürlerini, hayatlarını 'Bu ülkeye bir metre daha fazla yol nasıl yaparım, çocuklarımıza daha nasıl güzel bi̇r ülke kurarım ve bırakırım' diye çalışmaya vakfetmişler. Öte yandan evlatlarımız, Kato'da, Gabar'da gece gündüz demeden terörist kovalıyor, hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu noktada bi̇ze düşenin ne olduğu, ne yapmamız gerektiği, sanıyorum ki artık tarife muhtaç değildir."

Kaymakam adaylarının uzun ince bir yola çıktığına, kamuda en uzun stajın kaymakamlık mesleğine ait olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, "Burası, henüz yolun başı ancak bu sürecin sonu, kaymakam olarak göreve başlayacağınız gün değildir. Emekli olacağınız gün de değildir. Gündüz gece gideceksiniz, yaşantınız boyunca bu yolculuğunuz devam edecektir." diye konuştu.