PKK'ya büyük darbe! Cephaneliği ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesindeki Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'dan beri devam eden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile 4 teröristin cesetleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'da başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu"nun zor arazi şartlarında aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyonda 3 Temmuz'da alınan istihbarat üzerine merkez Kalender köyü kırsalındaki mağarada yapılan arama ve taramada 2 adet 20 litrelik bidonda 642 biksi mermisinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 4 Temmuz'da da Yazlıca Herekol Dağı bölgesinde bir teröristin hafif yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Bölgedeki arama ve taramada keskin nişancı tüfeği ve 31 fişeği, 2 anti tank roket mühimmatı, 6 doçka mühimmatı, 15 biksi makineli tüfek fişeği, 5 büyük tüp, 5 jeneratör, 3 elektrikli fünye, el kamerası ve bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 5 Temmuz'da da 4 bölücü terör örgütü mensubunun cesetlerinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Arama tarama faaliyetlerinde 4 kalaşnikof, 15 şarjör ile 904 fişek, RPG-7 roketatar ve 9 mühimmatı, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 7 el bombası, 294 biksi mermisi, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, bin metre kablo, 2 kalaşnikof monte hamili, 31 adet 12 kilogramlık tüp, dikiş makinesi, jeneratör, 13 kilogram amonyum nitrat, 25 elektrikli fünye, çok sayıda dijital veri ve bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"Operasyonda şimdiye kadar yakalanan 4'ü kadın olmak üzere 10 bölücü terör örgütü mensubundan adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı, 4 kişinin ise adli işlemleri sürüyor. Operasyon esnasında 14'ü ölü olmak üzere toplam 24 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Halkın huzur ve güvenliği amacıyla bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor."