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Buradasınız : » » PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin-Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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PKKya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin-Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince ihbar üzerine Bahçebaşı Mahallesi Seher Sokak'ta bir adrese düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah, roketatar, 18 roketatar sevk fişeği, 14 roketatar mühimmatı, el bombası, dürbün, telsiz, 20 şarjör, üç bidon içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 150 gram plastik patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Etiketler: PKK, terör operasyonu, Mardin, dargeçit
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