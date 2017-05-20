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Buradasınız : » » PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli'nin Nazımiye, Van'ın Başkale, İslahiye ve Uludere ilçelerinde çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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PKKya ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Tunceli'nin Nazımiye, Van'ın Başkale, Gaziantep'in İslahiye ve Şırnak'ın Uludere ilçelerinde dün gerçekleştirilen arazi aramalarında çok sayıda mühimmat ile 110 kilogram TNT ve 3 bin 800 gram A-4 patlayıcı ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen önemli yurt içi olaylara yer verildi.

Buna göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, bir M-16 piyade tüfeği, üç M-16 piyade tüfeği şarjörü, 103 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, bir dürbün, üç örgüt kıyafeti ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen bir mağarada ise iki el yapımı patlayıcı, bir el telsizi, üç adet muhtelif çapta fişek, 15 elektronik devre kartı, 300 metre kablo, 100 gram amonyum nitrat, bir sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesine el konuldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramasında 110 kilogram TNT ve 3 bin 800 gram A-4 patlayıcı madde bulunurken, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki arazi aramasında iki el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Etiketler: tsk, Türk Silahlı Kuvvetleri, pkk silah, pkk mühimmat, terör örgütü, teröristler
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