PKK'ya ait çok sayıda silah mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta çok sayıda silah mühimmatı ve muhtelif malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca dün gerçekleştirilen yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 162 biksi makineli tüfek fişeği, 51 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 15 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan yol aramasında tespit edilen 2 mutfak tüpü ile güçlendirilmiş bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Adıyaman'ın Varlık köyü bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında da çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve 100 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, Muş'un Varto ilçesindeki arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 19 tüp, bir akü ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.