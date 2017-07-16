  • 16 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.062
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.713
Buradasınız : » » PKK'ya ait çok sayıda silah mühimmatı ele geçirildi

PKK'ya ait çok sayıda silah mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta çok sayıda silah mühimmatı ve muhtelif malzeme ele geçirildiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKKya ait çok sayıda silah mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta çok sayıda silah mühimmatı ve muhtelif malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca dün gerçekleştirilen yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 162 biksi makineli tüfek fişeği, 51 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 15 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan yol aramasında tespit edilen 2 mutfak tüpü ile güçlendirilmiş bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Adıyaman'ın Varlık köyü bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında da çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve 100 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, Muş'un Varto ilçesindeki arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 19 tüp, bir akü ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Etiketler: PKK, terör örgütü, Yüksekova, Hakkari, teröristler, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER