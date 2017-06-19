PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Bölücü terör örgütüne yönelik Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis ve Hakkari'de devam eden operasyonlarda, çok sayıda mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, giyim eşyası ve yiyecek ile uyuşturucu madde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt Pervari'de devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı belirlenen iki sığınak ve üç mağarada, bir el yapımı patlayıcı (EYP) ve tuzaklanmış bir el bombası imha edildi.

Söz konusu mağarada, 10 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir jeneratör, iki kaynak makinası, bir akü, bir dizüstü bilgisayar, bir yazıcı, bir çanta dolusu tıbbi malzeme, çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 81 tüp, sekiz bidon motorin, altı batarya bloğu ve 45 pil ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda bulunan sığınakta, iki büyük tüp içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış uzaktan kumandalı bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Bölgede teröristler tarafından yakılmış bir araç, 2 bin 125 kilogram toz, 474 kilogram kubar esrar ve 562 bin 546 kök kenevir bitkisi, bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan iki araç ve EYP yapımında kullanılan altı tüp ile 700 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda, teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen dört mağarada, bir doçka uçaksavar makinalı tüfek, 27 doçka uçaksavar makinalı tüfek fişeği, iki antipersonel mayın, bir havan mühimmatı, bir el bombası, bir el telsizi, iki güneş paneli, iki soba, yedi çadır, 2 bin 100 kilogram gıda maddesi, 200 metre branda, 600 metre kumaş, 300 fermuar, 500 makara dikiş ipi, bin metre cırt, 50 çift ayakkabı, çok miktar yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 75 tüp ve 250 metre kablo bulundu.

Patlayıcılar imha edildi

Bitlis Hizan'da, basma tip anahtar sistemli ve 18 kilogramlık yağ tenekesinin içerisine yerleştirilmiş 15 kilogram patlayıcıdan oluşan bir EYP ile Mutki'de iki depoda, 2 bin 050 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek imha edildi.

Hakkari'nin Çukurca'da ilçesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, 19 patlamamış havan mühimmatı tespit edildi.