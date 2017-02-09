  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi.

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PKKya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan silah ve mühimmat ile kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesi Bağdaş köyünde ikamet eden bazı kişilerin bölücü terör örgütü mensuplarına yardım, yataklık yaptıkları ve teröre finansal kaynak sağladıklarının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Tespit edilen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 2 şahsın ev ve eklentilerinde, bir AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait dolu şarjör ve dürbün, 130 bin paket kaçak sigara, bir ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği mühimmatı ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyon kapsamında ayrıca "örgüt kapsamında uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan aranan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Etiketler: PKK, terör örgütü, Hakkari, kck
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