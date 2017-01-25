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Buradasınız : » » PKK'ya ait çok sayıda mühimmat bulundu

PKK'ya ait çok sayıda mühimmat bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede tespit edilen bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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PKKya ait çok sayıda mühimmat bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında bir sığınak tespit edildi.

Oda gibi kullanılan sığınakta roketatar, 15 roketatar mühimmatı, biksi ve 4 kalaşnikof silah, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 operasyonunun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

Etiketler: PKK, terör operasyonu, Nusaybin, Mardin, teröristler
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