PKK'ya ait 15 ton uyuşturucu ele geçirilidi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, 14 ton 933 kilogram esrar ve bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen 3 araç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice'nin güneyinde bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca yağmalanan araçların bulunması, el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi, bölgede saklanan uyuşturucunun ele geçirilmesi, bunları gizleyenlerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla 11 Nisan saat 20.00'den itibaren başlayan "Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu"nun dün gece başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri sınırlarındaki 9 köy ve 3 mezradaki 310 ev ve eklentisindeki aramalarda 4 iş birlikçi ve 8'i hakkında yakalama kaydı bulunan 12 zanlının gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 4 kişinin de Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, dörder RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, 6 tabanca, av tüfeği, 30 şarjör, bin 78 muhtelif fişek, silah dürbünü, 23 terörist kıyafeti, güneş paneli, kütüklük, dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 fotoğraf makinesi, kayıp veya sahte 9 plaka, 450 kilogram muhtelif yiyecek, çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi ile örgütsel dokümanın ele geçirildiği, teröristlerce kullanılan bir sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

"Teröristlerce 150 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanan 5 el yapımı patlayıcı, 8 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği ve 65 elektrikli fünye uzman ekiplerce tahrip edildi. Teröristlerce yağmalanan ve bombalı saldırı yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 3 araç ele geçirildi." ifadelerine yer verilen açıklamada, narko terörizmle mücadele kapsamında 13 ton 511 kilogramı toz olmak üzere 14 ton 933 kilogram esrar bulunduğu bildirildi.