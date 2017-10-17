PKK'ya ağır darbe: 'Zelal' kod adlı terörist yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda PKK'nın sözde YPS ilçe sorumlusunun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Alınan biilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince 2 Ekim'de operasyon yapıldı.

Operasyonda YPS ilçe sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen "Zelal" kod adlı Nejla Atak üzerinde 2 el bombası ile, 6 farklı hücre evinde ise terörist Atak'a keşif, istihbarat, milis, işbirlikçi olarak yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle Emine Ö, Güner Ö, Samya A, Fatma A, Berivan Ö. ve 18 yaşından küçük Fatime Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan 7 zanlı Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan incelemede terörist Atak'ın çok sayıda terör saldırıya katıldığı veya terör saldırılarını yönlendirdiği tespit edildi.

Bu terör saldırılarından bazıları şöyle:

"22 Haziran 2016'da mahalle bekçisi adayı Mehmet Veysi Sağlam'ın şehit edilmesi. 3 Temmuz 2016'da Kızıltepe'de özel harekat ekiplerini taşıyan zırhlı araçlara yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı sonucu 3 vatandaşın yaralanması. 15 Temmuz 2016'da bir iş yerinden PKK terör örgütü adına sözde 'vergilendirme' adı altında örgütsel pusula ile para talep edilmesi. 31 Ağustos 2016'da Mehmet Aydın'ın silahlı saldırı sonucu yaralanması, mahalle bekçisi Ercan Gültekin'in şehit edilmesi. 15 Eylül 2016'da Kızıltepe Jandarma Komutanlığına roketli saldırı gerçekleştirilmesi. 30 Ekim 2016'da AK Parti İlçe Başkanlığına uzun namlulu silahlarla ateş açılması ve el bombası atılması sonucu 2 polis memuru ile bir askeri personelin yaralanması. Bu saldırıda kullanılan silah ile Derik'te 2 askeri personelin şehit edildiği terör saldırısında kullanılan silahların aynı olduğunun belirlenmesi. AK Parti ilçe binasına düzenlenen saldırıda kullanılan sahte plakalı araçta yapılan kontrolde 4 mutfak tüpü kullanılarak patlayıcı tuzaklandığı tespit edilmesi. 3 Ocak'ta bekçi adaylığını kazanan ancak hakkından feragat eden Baver Yılmaz'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi. 14 Ocak'ta Fırat Arsu'nun yüzleri maskeli 2 kişi tarafından öldürülmesi. 28 Haziran'da ilçede bir evin bahçesinde bulunan 8 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmatta Atak'ın parmak izine rastlanması."