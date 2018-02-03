PKK/PYD/YPG'nin elinden kaçanlar yaşadıkları dehşeti anlattı

Terör örgütü YPG tarafından zorla Irak'tan kaçırılan 14 yaşındaki Yezidi kız o mağdurlardan sadece biri. Güç de olsa eli kanlı örgütün elinden kaçmayı başardı.

Örgüt, canlı bomba olmasını istedi. Yaşadığı dehşeti belki de ömrü boyunca unutamayacak.

Küçük kız şanslı, ama diğerleri O'nun kadar şanslı değil, pek çoğu hala örgütün elinde.

Terör örgütü kaçırdıkları sivillere, kendilerini Türk Hükümeti'ne karşı canlı bomba olmaları gerektiğini empoze etmeye çalışıyor.

Sadece esirlerin ifadeleri değil... Bölgedeki YPG zulmü, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporlarıyla da sabit.

Tehdit, işkence, zulüm... Kirli emellerini gerçekleştirmek için her türlü yola başvuruyorlar.

Bu durumu, Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin'de yakalanan YPG teröristleri de doğruluyor.

Örgüt saflarına zorbalıkla alınanlar, teröristbaşı Öcalan'ı sevmeye zorlanıyor.

Terör örgütü PKK/PYD, bölgede yaşayanların hayatlarını tehdit ediyor.

Keyfi uygulamalarla halkı canından bezdirerek onları sindiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG zulmüne dur diyen Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile bölgedeki huzurun tesisini hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber

Uğradığı istismarın izlerini taşıyan yüzü, güvenlik nedeniyle gizli.

Uğradığı istismarın izlerini taşıyan yüzü, güvenlik nedeniyle gizli.