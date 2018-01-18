Dosya haber: Afrin’deki PKK’lılar

PKK, PYD, YPG, SDG adı değişse de özü aynı kaldı. DEAŞ'la mücadele adı altında Washington'un desteğini de arkasına alan PKK'nın Suriye uzantısı PYD ise, Kandil'le bağlantısını inkar etse de, sahadaki gelişmeler tam aksini gösteriyor.

Tam bir terör yuvasına dönen Afrin başta olmak üzere, örgüt elebaşları bölgede cirit atıyor.

Adı değişse de özü aynı kaldı. Terör örgütü PKK, Suriye'deki faaliyetlerine 1980'lerin ilk yarılarında başladı. Suriye kolu olan PYD'nin kuruluşu ise 2003 yılına dayanıyor.

PYD'nin Merkezi yapılanması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı şehri olan PYD, 2011 yılı boyunca Afrin, Ayn el-Arap ve Haseke bölgelerinde örgütlendi.

DEAŞ ile girdiği çatışmalar bahanesiyle PYD ile Amerika Birleşik Devletleri arasında iletişim giderek arttı.

Son dönemdeyse bu ilişki ağır silah sevkıyatının yapıldığı bir işbirliğine dönüştü. Terör örgütü bu süreçte PKK ile bağını reddetse de, sahadaki gelişmeler bunun aksini söylüyor. Tam bir terör yuvasına dönen Afrin ise örgüt için kilit önemde.

Afrin'deki PKK uzantıları ise organik bağı net bir şekilde ortaya koyuyor. Öyle ki, PYD'li örgüt elebaşları, bizzat PKK'nın çekirdeğinden yetişiyor.

Eş başkanlığını Salih Müslim ve Asya Abdullah'ın yaptığı örgüt üyeliği için aranan şartların başında, teröristbaşı Öcalan’a bağlılık yer alıyor.

PYD’nin yapısını oluşturan kongreler, terör örgütü PKK'ya bağlı kamplarda gerçekleşiyor. PKK’nın Kandil’deki kampı ise PYD’nin ana karargahı konumunda. Dahası PYD mensupları, burada eğitilerek Suriye'ye gönderiliyor.

TRT Haber