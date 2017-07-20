PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, biri terör örgütü PKK'nın sözde "Ağrı Dağı Güney Alan Sorumlusu" olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı'nın Doğubayazıt ilçesi kesiminde, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, biri örgütün sözde Ağrı Dağı Güney Alan Sorumlusu "Murat Bazid" kod adlı Ahmet Acar olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle 2 kalaşnikof tüfek, 10 şarjör ve 4 el bombası ele geçirildi.

Tendürek Dağı'nın batısına 10 Temmuz'da F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Tendürek ve Ağrı Dağı başta olmak üzere kent genelinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar sürüyor.