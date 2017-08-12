  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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PKK'nın sözde 'grup sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda sözde "grup sorumlusu" PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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PKKnın sözde grup sorumlusu etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda sözde "grup sorumlusu" PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Görendoruk köyü kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Güvenlik Korucu Abdurrahman Dündar Operasyonu''nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada sözde "grup sorumlusu" olan bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, olay yerinde M-16 piyade tüfeği ve şarjörü, 86 fişek, el bombası, şemsiye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Etiketler: Siirt, terör operasyonu, PKK
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