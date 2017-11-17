'PKK'nın sizi düşündüğü yok, sizin PKK gibi bir sorununuz var'

Başbakan Yıldırım, Şırnak Valiliği'ni ziyaretinin ardından, geçen yıl çıkan çatışmalarda teröristler tarafından tahrip edilen Geylani Cami'nin açılışında konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Teröristleri, alçakları, perişan ettiniz, yerle bir ettiniz. Dediniz ki biz bir milletiz ve bu ülkede biz bir olacağız. Beraber olacağız kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız dediniz.

- Şırnak’ta 27 cami yıktılar. 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler. Müslümanın mabedi yıkılırmı? Bizim dinimizde bu varmı bunların dinide yok. Bunlar bırakın cami yıkmayı alçak PKK masum insanları askeri poliis koruyucu önüne gelen herkesi gözünü kırpmadan öldürüyor.

- Bunlar talimat aldıkları efendilerinin dediğini yapıyor. Artık bitti. Artık zarar veremeyecekler bundan emin olun. Yeterki biz ülkemize sahip çıkalım beraber birlikte önümüzde çok güzel günlerimiz olacak

-Cizre'den Şırnağa gelen Şırnağa birleşen 4 tünelli yoluda önümüzdeki sene açıyoruz. Terör örgütünün bütün engellemelerine rağmen inatla bir murattır dedik ve inşallah bitiriyoruz. Cudi'den doğru Cizre'ye ineceksiniz.

- 2 yıldan beri mücadelemiz devam ediyor. Bakın PKK ne yapmış? 14 binin üzerinde konutu oturulamayacak hale getirmişler. Biz ne yaptık? Yıkılan binalar yerine gelir. Yıkılan camiler yeniden yapılır. Ama yıkılan gönülleri fethetmenin yoluda Şırnak'ı bağrımıza basmaktır. Biz bu güzel ülkenin insanlarıyla guru duyuyoruz.

- Şırnak, hafızamızda 15 Temmuz gecesiyle yaşıyor. Adete 80 milyonla bir oldu beraber oldu alçak darbecilere geçit vermedi. Dik duruşunuzla Cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız. Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Hamidiye Kışlasındaki bayrak inmedi.

- Bombayla bu alçaklar evlatlarımızı katlettiler. Camileri harabeye çevirip Kuran-ı Kerim'i dahi parçaladılar. Gözleri dönmüş vaziyette genç demeden asker demeden bütün insanları katlettiler. Bu acılı günler geride kaldı.

- Şırnaklı belediye başkanları vardı. Aldıkları paraları yemediler içmediler terör örgütüne taşıdılar. Onlarda buraya bomba olarak, terör eylemi olarak döndü. Bu saltanatlarına son verdik görevden aldık. Şimdi arkadaşlarımız var gücüyle şehri güzelleştirmek için çalışıyorlar.

- Şırnak için 160 milyon lira harcama yapıldı. Yeni binalar yapılıyor. Eskisinden daha güzel. 15 yılda 10 milyar lira yatırım yaptık . Şırnak, milletimizin birliği beraberliği için teröre rağmen ayakta duruyor.

- Şırnak'ı Siirt'e, Siirt'i de Vana bağlıyacak Bestler-Dereller yolunu yapacağız.

- Kimimiz Arap, kimimiz Kürt ne olursak olalım. Bizi birbirimize bağlayan İslam. Onun için ayrı gayrı olmak yok. Hangi etnik gruptan olursanız olun başımız gözümüz üstünde yeriniz var. Ayrımcılık olmayacak. Hepimiz Türkiye Cumhuriyetinin onurlu vatandaşıyız.

- Bizi birbirimize bağlayan dinimizdir, Peygamberimizdir, Türkiye Cumhuriyeti'dir, vatanımızdır. Her meşrepten vatandaşımızla biz birlikte Türkiye'yiz. Ne olursak olalım ülkemizin birliği beraberliği bizim olmazsa olmazımızdır.

- Teröristlerin arkasındakiler seni 2. sınıf sayıyorlar diyerek bizleri birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar, gençlerimizin aklını zehirliyorlar. Dağlarda kaybolan gençlerin yeri orası mı? Okulunu okuyacak, Türkiye'nin kalkınmasında bende varım diyecek. Bu yavrularımızın gençlik heyecanını kullanarak onları dağa çıkararak gerçekleşmesi imkansız ideolojilele hayatlarını kararttılar.

- Artık vazgeçiyoruz bunlardan. Hedefimiz bir olarak geleceğe aydınlık yarınlara kenetlenmek. Ne olursak olalım ülkemizin birliği beraberliği, kardeşliği bizim olmazsa olmazımızdır. PKK'nın Kürtler diye bir meselesi yok, Kürt vatandaşlarımızın böyle bir terör örgütü gibi sorunu var. Onların sizi düşündüğü yok, sizin PKK gibi bir sorununuz var. Sizin başınızın belası olan bu alçak örgütü hayatımızdan çıkarmak ülkemizden kovup atacağız.