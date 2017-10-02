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PKK'nın silah mevzileri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

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PKKnın silah mevzileri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

Etiketler: zap, Kuzey Irak, tsk, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütleri, teröristler, PKK, son dakika
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