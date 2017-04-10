PKK'nın rant kapısına son yılların en ağır darbesi!

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 73 ilde 585 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 4 ton 926 kilogram esrar, 285 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 7 kilogram afyon sakızı, 4 kilogram bonzai, 45 bin 295 kök kenevir, 36 bin 571 uyuşturucu hap ile 419 bin 115 adet kaçak sigara ve 46 ton 341 litre akaryakıt geçirildi, 893 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 3 bin 100 personelin katılımı ile İzmir merkezli Diyarbakır ve Çanakkale ve Bursa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen planlı operasyonlarda, 162 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan madde ile 24 silah ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 368'i denizlerde olmak üzere 724 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 154 kişi gözaltına alındı.

Lice

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, "Lice ilçesi Kabakaya sınırları içerisinde yüklü miktarda satışa hazır halde uyuşturucu saklandığı" yönünde elde edilen bilgi üzerine dün saat 03.00'ten itibaren söz konusu bölgede arama yapıldığı bildirildi.

Toprağa gömülü 3 ayrı noktada 2 ton 860 kilogram toz, 190 kilogram da kubar olmak üzere toplam 3 ton 50 kilogram esrar ele geçirildiği belirtilerek, ele geçirilen malzemelerin Cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı ve adli işlemlere başlandığı vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla narkoterörizmle mücadeleye yönelik çalışmaların artan bir azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.