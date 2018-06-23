PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası görüntülendi

PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürerken sınır ötesinde belirlenen noktalar vurulmaya devam ediyor.

Operasyonlarda yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün merkezi Kandil’de bir kontrol noktası görüntülendi.

PKK kontrol noktalarını terk etti

Kaydedilen görüntülerde Kandil’in merkezine çıkan yol üzerindeki PKK’nın kontrol noktası terk edilmiş olarak görüldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahlı insansız hava aracıları (SİHA) ve F-16 savaş uçaklarının bombardımanından kaçtığı tespit edilen örgüt üyeleri, kontrol noktalarını terk etti ve mobil olarak devriye gezmeye başladığı öğrenildi.

Kontrol noktasının hemen yanında bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın dağa kazınmış posteri de dikkat çekti.

Kaynak: İHA