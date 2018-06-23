  • 23 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası görüntülendi

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası görüntülendi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken Kandil’de bulunan kontrol noktaları ve terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin bulunduğu bölge görüntülendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürerken sınır ötesinde belirlenen noktalar vurulmaya devam ediyor.

Operasyonlarda yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün merkezi Kandil’de bir kontrol noktası görüntülendi. 

PKK kontrol noktalarını terk etti

Kaydedilen görüntülerde Kandil’in merkezine çıkan yol üzerindeki PKK’nın kontrol noktası terk edilmiş olarak görüldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahlı insansız hava aracıları (SİHA) ve F-16 savaş uçaklarının bombardımanından kaçtığı tespit edilen örgüt üyeleri, kontrol noktalarını terk etti ve mobil olarak devriye gezmeye başladığı öğrenildi.

Kontrol noktasının hemen yanında bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın dağa kazınmış posteri de dikkat çekti.

Kaynak: İHA  

Etiketler: tsk, SİHA, PKK, kontrol noktası, Kandil, iha
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER