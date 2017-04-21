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Buradasınız : » » PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor

PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor

Diyarbakır Valiliğinden, jandarmanın sorumluluk bölgesinde geçen yıl ele geçirilen 30 ton uyuşturucunun yakılarak imha edildiği bildirildi.

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PKKnın finans kaynağı kurutuluyor

Diyarbakır Valiliğinden, jandarmanın sorumluluk bölgesinde geçen yıl ele geçirilen 30 ton uyuşturucunun yakılarak imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2016 yılında İl Jandarma Komutanlığınca mevsim şartlarına bağlı kalmaksızın icra edilen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlarda ele geçirilen 30 ton uyuşturucu, adli sürecin tamamlanmasını müteakip alınan imha kararına istinaden Lice Kaymakamlığınca kurulan heyet tarafından cumhuriyet savcısı nezaretinde yakılarak imha edilmiştir."

Etiketler: PKK, terör örgütü, Diyarbakır, teröristler, pkk uyuşturucu, lice, pkk para
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