Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de emniyet mensuplarımızla da gurur duyuyoruz. Genelkurmay Başkanımızdan, en alttaki erine kadar, emniyet teşkilatımızın en üstündeki kardeşimizden, en altındaki polise, özel kuvvetler erine, memura kadar teröristlerin üzerine gidiyoruz, inlerine giriyoruz. Allah'ın izniyle bunların kökünü de kurutacağız." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığında partililerle bayramlaştı.AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın'ın eşlik ettiği Elvan, buradaki konuşmasında birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bir Ramazan Bayramı geçirilmesini dilediğini söyledi.

Elvan, İslam coğrafyasının pek çok yerinde, küresel terör nedeniyle kanların akmaya devam ettiğini belirterek, "Küresel terör ve onun destekçileri maalesef, medeniyetimizi, kültürümüzü tahrip ediyorlar, Müslüman'ı Müslüman'a vurduruyorlar. Gönül coğrafyasında, o kardeşlerimizin bulunduğu ortamlarda, o acının, sefaletin, yoksulluğun, kan ve barut kokusunun son bulmasını arzu ediyoruz. Allah'tan temennim bir an evvel o gönül coğrafyasındaki kardeşlerimiz inşallah bu acıdan, yoksullaktan, sefaletten kurtulmaları ve huzura ermeleridir. İnşallah bundan sonra bundan sonra o kardeşlerimizin acı çekmeyeceği bayramlar bize nasip olur." diye konuştu.

Türkiye'nin bir yandan ülkenin gelişmesini, kalkınmasını ve büyümesini sağlamaya yönelik çaba sarf ettiğini ifade eden Elvan, diğer yandan da milletin sesine kulak vererek mazlum insanların yanında olmaya devam ettiğini ve edeceğini vurguladı.

Elvan, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dikkati çekerek, 2019, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşılacağını sözlerine ekledi.

"PKK'nın da DEAŞ'ın da FETÖ'nün de kökünü kurutacağız"

Terörle mücadelenin de hız kaybetmeden devam ettiğini kaydeden Elvan, şöyle konuştu:

"Biz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de emniyet mensuplarımızla da gurur duyuyoruz. Genelkurmay Başkanımızdan, en alttaki erine kadar, emniyet teşkilatımızın en üstündeki kardeşimizden, en altındaki polise, özel kuvvetler erine, memura kadar teröristlerin üzerine gidiyoruz, inlerine giriyoruz. Allah'ın izniyle bunların kökünü de kurutacağız. Kim destek verirse versin, arkasında olursa olsun bizim için hiç fark etmez. Zaten o teröristlere, terör örgütlerine destek vermeselerdi bugüne kadar ayakta kalabilirler miydi? Kalamazlardı. Ama o üst akla, o küresel destekçilere rağmen biz terörün kökünü kurutacağız. PKK'nın da DEAŞ'ın da FETÖ'nün de kökünü kurutacağız. Bu böyle biline."

Bakan Elvan, kentteki programı kapsamında partisinin Silifke ve Aydıncık ilçe teşkilatlarını da ziyaret ederek hem vatandaşlarla bayramlaştı, hem de sorunlarını dinledi. Eşi Zeliha Elvan'ın da eşlik ettiği Elvan, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği de ziyaret ederek, dua etti ve şehit mezarlarına çiçek bıraktı.