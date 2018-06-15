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PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları ve Düztepe mevkisinde terör örgütü PKK'nın çok önemli bir cephaneliğinin ele geçirildiğini açıkladı.

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PKKnın cephaneliği ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya havadan ve karadan operasyonlar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karşıladı.

"Kandil'in sırası gelmiştir"

Kalana üs bölgesini ziyaret eden Soylu, Kandil operasyonuyla ilgili "Gerekli adım atılacaktır. Kandilin sırası gelmiştir. Rahat yapılacak operasyonlardır." dedi. 

Terör örgütünün çok önemli bir cephaneliği İkiyaka Dağları ve Düztepe mevkisinde ele geçirildi. 

"2 kamyon mühimmat"

Bakan Soylu, cephaneliğin Hakkari bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olduğunu söyledi. 

"116 kalaşnikof, doçka, 5 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 biksi makineli tüfek, 5 adet RPG-7, 7 adet keskin nişancı tüfeği, bomba atar, av tüfeği, 217 el bombası ve 239 taarruz tipi el bombası ele geçirildi. Bunun ötesinde de aldığımız bilgi çerçevesinde yaklaşık 2 kamyon mühimmat." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terör operasyonu, süleyman soylu
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