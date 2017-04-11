PKK'lıların hastane yoluna tuzakladıkları patlayıcı imha edildi

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce hastane yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
Zeytinpınar Mahallesi'nde Derik Devlet Hastanesi yoluna PKK'lı teröristlerce patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi. Güvenlik güçlerince yolun trafiğe kapatılması ve çevrede gerekli tedbirlerin alınmasının ardından bomba imha uzmanlarınca, el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.
Patlamanın şiddetiyle yolda çukur oluştu.
Bölgede güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.