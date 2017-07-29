PKK'lı teröristlerin inleri darmadağın edildi

Genelkurmay Başkanlığından, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bombalı saldırıda kullanılacağı belirlenen araç imha edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince arazi aramasında tespit edilen 2 mağarada bir RPG-7 roketatar ve bir mühimmatı, bir biksi makineli tüfek ile 5 bin fişeği, Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki 12 sığınakta da bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ile 85 fişeği, 91 biksi makineli tüfek fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 190 kilo amonyum nitrat, 2 ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Muş'ta patlayıcılar imha edildi

Muş'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen patlayıcılar kontrollü infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yamaç köyü bölgesinde 28 Temmuz'da "Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çeli̇k-12 Operasyonu" icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca 18 kilogram yağ tenekesinde tuzaklanmış patlayıcı maddenin araziye döşendiği tespit edildi. Ayrıca buna paralel bağlanmış 4-5 metre uzaklıkta 155 milimetre çapında top/obüs mühimmatına tuzaklanmış radyo frekans komutalı el yapımı patlayıcı belirlenmiştir. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda el yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.