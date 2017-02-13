PKK'lı Karayılan ve Bayık'a yakalama emri

Ankara Kızılay'da, Güvenpark otobüs durakları yakınında bombalı otomobille düzenlenen intihar saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin ile PYD lideri Salih Müslim'in de arasında bulunduğu 38 yöneticisi hakkında yakalama emri çıkartılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği talep yazısında, hakkında yakalama emri çıkartılması istenenler şöyle sıralandı:

"Salih Müslim, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Nuriye Kesbir, Elif Yıldırım, Zübeyir Aydar, Duran Kalkan, Sabri Ok, Ali Haydar, Filiz Duman, Muzaffer Ayata, Mehmet Tören, İsmail Özden, Rıza Altun, Layika Gültekin, Güleser Törün, Remzi Kartal, Gülüşan Eksen, Menafi Bayazıt, Engin Karaaslan, Mahmut Dora, Gülizar Tural, Ayfer Kordu, Salman Kurtulan, Hülya Eroğlu, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Mehmet Ali Çelik, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Hamiyet Yalçınkaya, Mehmet Tahir Kılıç, Mehmet Üçer, Hejar Çelik, Nuran Er ve Şerif Boşbuğa."

Talep yazısında bu şüphelilerin bazılarının Irak, bazılarının Suriye'de bulunduğu, bir kısmına ulaşılamadığı ve ifadelerinin alınamadığı kaydedildi ve haklarında yakalama emri düzenlenmesi istendi.

Yazıda, PKK/KCK terör örgütü üyesi olan ve örgütün HPG kanadında yer alan Seher Çağla Demir'in, diğer örgüt üyeleri Mehmet Veysi Dolaşan, Vahit Ayçil, Velat Cin, İbrahim Halil Demirer, Suphi Akbaş ile Şanlıurfa'da buluştuğu Demir'in, Kobani'den bu örgüt üyelerince getirildiği, akabinde terör saldırısında kullanılmak üzere otomobil satın alıp, bomba malzemelerini yükledikleri ifade edildi.

Aracın Güvenpark otobüs durakları yakınında patlatılması sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği, 324 kişinin yaralandığı, 109 kişinin iş yeri ve araçlarının zarar gördüğüne yer verilen yazıda, haklarında yakalama emri düzenlenmesi istenenlerin, PKK/KCK'nın yöneticisi olduklarına dikkat çekildi.

TCK'nın 220/5. maddesinde "Örgüt yöneticileri, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılır", 302/2. maddesinde "Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur", 314/3. maddesinde ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır" düzenlemelerine işaret edilen yazıda, şöyle denildi:

"PKK/KCK örgüt yönetiminin özellikle Silopi, Cizre, Nusaybin, Sur, Şırnak gibi il ve ilçelerde hendekler açıp, barikatlar kurarak, buralarda örgüt denetiminde sözde kantonlar oluşturmak için şiddetli terör eylemine giriştikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevlilerin bu terör eylemlerine karşı yürüttükleri operasyonlar neticesinde örgütün militan ve sempatizan kaybına uğraması üzerine şüphelilerin örgütü toparlamak amacıyla büyük metropollerde, özellikle sivillere yönelik terör saldırısı çağrısında bulundukları, bu kapsamda 17 Şubat 2016'da Ankara'da Merasim Sokak ve 13 Mart 2016'da Güvenpark patlamalarının meydana geldiği, şüphelilerin örgüt yöneticisi olup, verdikleri emir ve talimat doğrultusunda eylemin gerçekleştirilmesine yönelik azmettirici sıfatıyla hukuki sorumluluklarının olduğu anlaşılmıştır."