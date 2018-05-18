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PKK yandaşlarına direnen Fethiye Kobal, TRT Haber'e konuştu

İngiltere'de PKK sempatizanlarının saldırısına rağmen Türk bayrağını vermeyen Fethiye Kobal, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

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Londra ziyaretinde sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bayraklarla karşılayanlardan biriydi...

Ülkesine destek için sokağa inmiş, terör örgütü yandaşlarının hain saldırısına direnerek, elindeki ay yıldızlı bayrağı canı pahasına korudu.

"Bayrak sevdasına gittim oraya"

Erdoğan'ın telefonla görüşüp, "Sen bu asrın Nene Hatun'usun" dediği Fethiye Kobal, TRT Haber'e, o anları gözyaşları içinde anlattı.

"PKK yanlılarını gördüm. O anda elinde bayrak olan gence koşarak eli sopalı bir vahşi, ona doğru yönlendi. Ben o pozisyonu görünce krize girdim. Ben bayrak sevdasına gittim oraya, Başkanımız sevdasına gittim, Cumhurbaşkanım için gittim."

"Arkamda koskoca bir Türkiye olduğunu hissettim"

Kobal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duyunca çok mutlu olduğunuda söyledi.

"Yalnız olmadığımı, arkamda koskoca bir Cumhurbaşkanı'mın olduğunu, koskoca bir Türkiye'min olduğunu hissettim. Başkanım. Allah ondan razı olsun, iyi ki beni aradı. Ama ben arayacağından emindim. Ben orada bir şey yapmadım, Allah bana yürü kulum dedi, yürü dedi, Allah'ın askerleri seninle, Allah'ın melekleri seninle. Bu Türk bayrağı, ben bekliyordum Başkanımı,  Elhamdülillah, Allah yolunu açık etsin. Rabbim yüzyılda bir verir böyle insana onu da yüzyılda bir verdi. Allah razı olsun." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: PKK, londra, İngiltere, fethiye kobal, cumhurbaşkanı erdoğan
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