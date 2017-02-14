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Buradasınız : » » PKK şüphelisinin evinden Gülen'in kitapları çıktı

PKK şüphelisinin evinden Gülen'in kitapları çıktı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda şüphelilerden birinin evinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulundu.

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PKK şüphelisinin evinden Gülenin kitapları çıktı

Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla da 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla K.T ve İ.K, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla da İ.T, A.T ve Y.T gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

K.T'nin evinde yapılan aramada ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları bulundu.

Etiketler: fetö, PDY, PKK, kck, Tekirdağ, terör operasyonu, Fetullah Gülen
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