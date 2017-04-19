Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a yapacağı ziyarete ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayı içinde, teyitleştikleri gibi, NATO zirvesinden önce görüşmesi için bir tarih belirleyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, halkoylaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AGİT gözlemcilerinin objektif olmadığını ve hazırladıkları raporun da güvenilir olmadığını söyledi. "PKK paçavraları ile poz verirseniz, analizlerinizi dikkate almayız'' dedi.

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile dışişleri resmi konutunda görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Dominik Cumhuriyeti'nin son dönemde bir televizyon programının etkisiyle Türkiye'de popüler bir ülke haline geldiğini söyledi.

İki ülke ve halkları arasında bağları daha da kuvvetlendirmek istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu sebeple 2013 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde büyükelçilik açtıklarını, yakın bir zamanda da Ankara'da Dominik Cumhuriyeti'nin büyükelçiliğinin açılacağını belirtti.

İş adamlarının Dominik Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini kolaylaştırmak için bazı anlaşmaları imzaladıklarını, bazılarını da müzakere sürecinde olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, ayrıca diplomatik ve hususi pasaportların vizeden muaf tutulmasına ilişkin sürecin Türkiye tarafından tamamlandığını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, kısa süre içinde Dominik Cumhuriyeti'nin de bu süreci tamamlayacağına yönelik beklentisini dile getirdi.

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, ekonomik iş birliği anlaşmalarını da hayata geçirmek üzere oldukları bilgisini veren Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla bu anlaşmaların tamamen yürürlüğe girmiş olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele çerçevesinde iltisaklı kurumların kapatılmasından dolayı Dominik Cumhuriyeti'ne ve yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, 4-5 ay içinde Türkiye'de büyükelçilik açmayı planladıklarını söyledi.

Vargas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin amacının, iki ülkenin siyasi ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra ekonomik ve ticari yatırım alanlarında iş birliğini artırmak olduğunu belirten Vargas, genel kapsamlı iş birliği anlaşması beyannamesi imzaladıklarını ve başka alanlarda da anlaşmalara imza atacaklarını kaydetti. Vargas, bu adımların iki ülke halkı için iyi bir gelecek sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, iki ülke arasında yapılan toplantılarla ilerlediğini, bunun yanı sıra diğer ülkelerle bir araya gelmenin ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğuna işaret eden Vargas, böylelikle bağları daha da güçlendirmiş olacaklarının altını çizdi.

Konuk Bakan, son 15 yılda hayata geçirdiği kalkınma ve büyümeden dolayı Türkiye'yi tebrik etti.

Vargas, bir basın mensubunun bir sorusu üzerine, amaçlarının siyasi süreçlerin yanı sıra ticaret ve yatırım süreçlerini de hızlandırmak olduğunu vurguladı.

Ülkesinin birçok yatırımcı için cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Vargas, "Dominik Cumhuriyeti'nde çok sayıda Türk iş adamının yatırım yapmak istediğini gördük ve bunu çok büyük bir memnuniyetle karşıladık." dedi.

Vargas, Türkiye'nin, 2013 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde büyükelçiliğini açtığını hatırlatarak, "Türkiye Büyükelçisi ülkemizde çok büyük ve başarılı işler gerçekleştirdi. Biz de en geç 4-5 ay içinde ülkenizde büyükelçilik açmak istiyoruz. Bununla ilgili bütün diplomatik hazırlıkları gerçekleştirdik, süreci tamamladık. Sadece açılışı kaldı." ifadesini kullandı.