Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere eşi Hamdiye Soylu ile Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Mardin Havalimanı'nda Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı karşıladı. Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın ve Trabzonspor forması giymiş bir grup çocuk Bakan Soylu'ya çiçek verdi.

Soylu ve beraberindekiler daha sonra Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinde ildeki sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kanaat önderiyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Memlekette uzun süredir bazı oyunların döndüğünü, kardeşçe yaşayan milletlerin birbirine düşürülmek istendiğini ve fitne tohumlarının ekilmeye çalışıldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"PKK, DEAŞ ve FETÖ bir fitnedir. Bunlara verilecek en net ve en sağlam cevap bu salonda bizim bir arada oluşumuz bu toprakların çok dışında olan bir çok yeri rahatsız etmektedir, uykularını kaçırmaktadır. Hakkari Yüksekova'da bir havalimanı yaptık. Neredeyse bir başka ülkeye savaş açmışız gibi, iş makinelerini mi yakmadılar, mühendisleri mi kaçırmadılar. 'Esnafa o uçaklar binerseniz o uçakları düşürürüz.' diye pusulalar mı göndermediler. Dünya iyisi bir gencimizi kaymakam olarak gönderdik. Muhammed Fatih Safitürk kardeşimize Allah gani gani rahmet eylesin, elinde silah mı vardı, çatışmaya mı girmişti? Yol yapıyordu, okul yapıyordu, çocuklara oyun parkı yapıyordu. Haince bir bombayla şehit ettiler."

"Bu büyük oyun bu coğrafyanın üzerine oynanmaktadır"

Soylu, bu toprakların kardeşliğin nasıl olabileceğinin en güzel örneğini taşıdığını ve bu örneğin bozulması için oyun oynadığını belirtti.

Büyük oyun bu coğrafyanın üzerine oynandığına dikkati çeken Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Bu büyük oyun bu büyük medeniyetin üzerine oynanmaktadır ve bu oyun İslam'ın üzerine oynanmaktadır. Bunu hep beraber görüyoruz. Bu topraklarda hangi birleştirici değer varsa o değerlerimize oynanmaktadır. Bu oyunları anlıyoruz. Memleketimiz milletimiz büyük acılardan geçti ama bunu hiç bir zaman bir nefret meselesi haline getirmedi. Bunu nefret meselesine taşımak isteyenler, biliniz ki uluslararası anlayışların temsilcileridir."

Bu oyunların her zaman farkında olduklarını ve bunu birlikte bozacaklarını aktaran Soylu, "Eğer bu milletin güçlü birliği olmazsa ve ondan daha büyük olan Allah'ın bu milleti muhafazası olmazsa biz bugün harap ve bitaptık." dedi. AA