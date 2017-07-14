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Pervari'de teröristlerin inleri tespit edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 79 sığınak ve mağaranın tespit edildiği bildirildi.

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Pervaride teröristlerin inleri tespit edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonu kapsamında, 79 sığınak ve mağaranın tespit edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'da başlayan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 12 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde 11'i sağ, 14'ü ölü, 25 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, tespit edilen 79 sığınak ve mağarada yaklaşık 35 ton yaşam malzemesi, 64 çeşitli modelde silah, bu silahlara ait yaklaşık 20 bin mühimmat, 2 ton amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

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