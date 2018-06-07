Perinçek: TSK, PKK/PYD'yi Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden silecek

Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Türkiye ile ABD arasında varılan üç aşamalı Münbiç planını TRT Haber'e değerlendirdi.

"Bir kere Münbiç’ten PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin ayrılması gönderilmesi olumlu bir gelişme. Onlar Fırat’ın doğusunda toplanıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK, YPG, PYD unsurlarını Kobane’de boğacak. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden silinecekler"

"Bu Güneydoğu'da Kürdistan'ı kabul etmek demektir"

Perinçek, CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan "Yerel yönetimler özerlik şartı"nın da tehlikeli bir girişim olacağına dikkat geçti.

"Avrupa özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız demek, Türkiye’nin güneydoğusunda sözüm ona Kürdistan Özerk Devleti’nin kurulmasını kabul etmek demektir."

Kaynak: TRT Haber