Pentagon: PYD/PKK'yı "alan kontrol gücüne" dönüştüreceğiz

Pentagon Suriye’de eğittiği güce 'istikrar gücü' diyecek. Türkiye'nin sert tepkisi sonuç verdi. Amerika Birleşik Devletleri geri adım attı.

Pentagon Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırına herhangi bir sınır gücü kurulmayacağını açıkladı.

Ancak terör örgütü YPG'nin de içinde bulunduğu yerel güçleri eğitmeyi sürdürecekleri belirtildi.

Pentagon: PYD ile kurmayı planladığımız şey yeni bir ordu değil

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon yeni bir ordu ya da sınır gücü kurulmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Açıklamada koalisyon ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkında olunduğu belirtildi. Bu kaygıların haklı olduğu ve Suriye'de teröre karşı savaşı sürdürürken Türkiye'ye şeffaf biçimde bilgi verileceği ifade edildi.

Pentagon'un açıklamasında "NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin teröre karşı savaşta yanında yer almaya devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada terör örgütü YPG ve ona bağlı unsurları barındıran yerel güçlerin DEAŞ tamamen yok edilinceye kadar eğitileceği de kaydedildi.

TRT Haber