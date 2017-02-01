'Pek çok sapkın gibi FETO'cular da yollarını kaybetmişlerdir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA ödül töreninde yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, "Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor." dedi.

"Birer mankurta dönmüşlerdir"

FETÖ mensuplarının kim olduklarını unuttuğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Pek çok sapkın yapı gibi FETO'cular da yollarını kaybetmişlerdir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak, her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönmüşlerdir. Öyle ki 15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz."

"Ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir"

Darbe girişi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalanmasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusanın kapatılmasının aynı şey olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalamasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusanın kapatılması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir."