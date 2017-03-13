Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patron millettir, millet ey Rutte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hollanda diyor ki oradaki beyefendi, 'bu ülkenin patronu biziz' diyor. Altına da bu fakirin resmini koymuş, üstüne de çarpı işareti... Ya ben patron değilim zaten. Benim ülkemin patronu millettir, millet ey Rutte. Sen daha demokrasiyi anlamamışsın, bence demokrasiyi öğren." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atv ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Ülkerlerin patronunun millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hiçbir başbakan, patron olamaz. O ülkelerin patronu, demokrasilerde millettir. Bir defa 'patron benim' demek, milletine saygısızlıktır. Zaten bunlarda saygı yok ki ve biz bu ülkede hiçbir zaman patron olmadık, biz bu ülkede efendi de olmadık." diye konuştu.

"Biz OHAL ilan edince hepsi ayakta, kendileri 2 saatte OHAL ilan ediyor"

Hollanda'da iki saat içerisinde OHAL ilan edildiğine dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hollanda'daki olayda, bırakın siz merkezi yönetimi, belediye, belediye... Belediye birkaç saat içerisinde oturuyor, olağanüstü hal ilan ediyor. Niye? Benim bakanımı oradan itfaiye aracıyla mı götürecek? Gelip makaslarla aracın kapılarını kesip öyle mi dışarı çıkaracak? Sınır dışı nasıl edecek? Ya bir bayan be, hani siz kadın haklarından bahsediyordunuz ya? Ve bu bayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanı, kendi toprağına girecek, diplomatik araç içerisinde, başkonsolosluk binasına girecek. Kendi başkonsolosluk binasına girmesine müsaade etmiyorsun, içeriden başkonsolosun çıkmasına müsaade etmiyorsun. Bütün bunların önünü açmak için ne yapıyor? Olağanüstü hal ilan ediyor, iki saat içerisinde."

"Güya bizi ziyaret ediyor"

"Hala Avrupa Birliği'nden, dünyada bu Helsinki ve melsinki hikayeleri var ya bizim ülkemizde, bunların hiçbirinden bir ses çıkıyor mu? Yok. Ama Türkiye'de olağanüstü hal ilan ediyoruz biz, darbe sebebiyle, Avrupa, hepsi ayakta, kim geldiyse Türkiye'ye, güya bizi ziyaret ediyor, ziyaret ederken de 'bu olağanüstü hal ilanını ne zaman kaldıracaksınız?' Sordukları soru bu. Biz ne zaman darbe girişimini neticeye kavuşturursak o zaman."

"Gensoru ve güvenoyu meselesi iktidarları tehdit etmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylamasıyla ilgili, "İkide bir bu gensoru meselesi ve güvenoyu meselesi, bunlar tabii ki hep iktidarları tehdit etmiştir. Şimdi bu tehditler, bir defa artık hükümet -ki artık yürütme zaten başkanda- böyle bir tehditle baş başa olmayacak. Daha rahat bir şekilde kurduğu ekip dışarıdan zaten, içeriden değil, bununla beraber çok daha rahat yürüme imkanını sağlamış olacak. Güvenoyu uygulaması nerede olacak? İşte o 5 yıl var ya, geldiğinde mevcut ekibe eğer 'yürü' diyorsa güvenoyunu almış demektir, 'yürü' demiyorsa sen demek ki güvenoyunu alamadın." şeklinde konuştu.

"Kandil ne diyor? 'Hayır' diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte 'hayır' demek, şu anda bölücü terör örgütüne destek vermektir. Kandil ne diyor? 'Hayır' diyor. Kandil'deki bu terör örgütünün liderleri ne diyor? 'Hayır' diyor. İmralı'daki terör örgütünün başı ne diyor? 'Hayır' diyor. İşte şu anda 'hayır' demek, bunlarla beraber aynı istikamette yürümek demektir. Kim olursa olsun, bu kişi olabilir, kurum olabilir. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenler, şu anda bölücü terör örgütüyle beraber 'hayır' kampanyasında buluşanlardır. Bu kadar açık. 'Evet' kampanyasını sürdürenlerin derdi nedir? Bu ülkeyi kalkındırmaktır." ifadelerini kullandı.

"Sen Yenikapı ruhuna da zaten Yenikapı'da toplanmadan önce ters düştün"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı ruhuyla ilgili sözlerine de değinen Erdoğan, "Yenikapı ruhunda ayrılık yok ki. Yenikapı ruhunda terör örgütleriyle beraber olmak yok ki. Siz şimdi eğer 'hayır'la beraber hareket ediyorsanız, bu Yenikapı ruhuna terstir. Niye? Çünkü 'hayır' diyen PKK'dır, Kandil'dir, şu anda 'hayır' diyen kimdir, bu ülkede kan gövdeyi götürsün diye çalışanlardır ve şu anda bunlar nerede? Yargı bunları aldı toparlıyor ve içeri atıyor. 'Hayır' diyen kim? FETÖ terör örgütü. FETÖ terör örgütüyle berabersin, hala kalkıp 'bu ülkede Yenikapı ruhunu ben temsil ediyorum' diyor. Hayır canım sen nasıl temsil edersin? Sen Yenikapı ruhuna da zaten Yenikapı'da toplanmadan önce ters düştün. Davet eden benim. Ben davet ettim ve gelmeyeceğine dair cevabı özel kalemime, özel kalemi bildirdi. Daha sonra araya, o bir iki gün içerisinde birileri girdi ve son anda geleceğini bildirdi. Durum böyle." dedi.

"Buralarda Türkiye'nin onayı olmadan bir adım atamazlar"

PYD'nin Münbiç'te özerklik ilanı iddiasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Bunların hepsi hikaye. Kendilerine göre blöf yapıyorlar. Orada böyle böyle özerklik ilanı... Kuzey Suriye'de özerklik ilan etmişlerdi ne oldu? Buralarda Türkiye'nin onayı olmadan bir adım atamazlar. Bunların hepsi adım adım takip ediliyor. Bunlar şu anda kendilerine göre bazı şeyleri, böyle bir psikolojik ortam oluşturmak için kendilerinin de bitişleri geldiği için onlara güvenenlere de şöyle bir tatmin veya güven verebilmek için böyle bir şeyi ilan etmenin gayreti içerisine giriyorlar. Yok böyle bir şey. Biz zaten şu anda Münbiç kenarında bazı köyleri de almış vaziyetteyiz. Süreç devam ediyor." diye konuştu.