  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » Pasaport kuyruğu tarihe karışıyor

Pasaport kuyruğu tarihe karışıyor

Pasaport işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla oluşturulan Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet bilgi sisteminin yeni versiyonu Atatürk Havalimanı'nda da test edilmeye başlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pasaport kuyruğu tarihe karışıyor

Pasaport işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla oluşturulan Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet bilgi sisteminin yeni bir versiyonu Atatürk Havalimanı'nda test edilmeye başlandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nın yanı sıra diğer gümrük kapılarında da kullanılan sistemde zaman zaman yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi için bazı çalışmalar başlatıldı.

Buna göre, mevcut sistemin test aşamasındaki yeni yazılım versiyonuyla birçok kurumdan bilgi akışı daha hızlı şekilde sağlanacak. Böylece yurda giriş ve çıkış işlemi yapan pasaport kontrol noktalarındaki polisler, daha kapsamlı sorguya çok kısa sürede ulaşacak.

Havalimanında test aşamasına giren sistemle pasaport kontrollerindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. 

Etiketler: yurtdışı tatili, yurtdışı seyahat, uçuşlar, pasaport işlemleri, pasaport, Atatürk Havalimanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER