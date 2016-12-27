Pasaport harçları belli oldu

Damga vergisindeki maktu tutarları yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 51,4 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 17,8 lira olacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 163,3 liradan 175,5 liraya, iki yıllıklarda ise 266,4 liradan 286,4 liraya çıkacak. Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 143,7 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 433,1 lira olarak uygulanacak.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlendi. Buna göre, 13 bin liraya kadar yüzde 15, 30 bin liranın 13 bin lirası için bin 950 lira, fazlası yüzde 20, 70 bin liranın 30 bin lirası için 5 bin 350 lira (ücret gelirlerinde 110 bin liranın 30 bin lirası için 5 bin 350 lira), fazlası yüzde 27, 70 bin liradan fazlasının 70 bin lirası için 16 bin 150 lira, (ücret gelirlerinde 110 bin liradan fazlasının 110 bin lirası için 26 bin 950 lira), fazlası yüzde 35 olarak belirlendi.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2016 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 artırılarak bulunacak. Öte yandan Vergi Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ne göre, Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarlar da yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ayrıca, Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ ile de indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, gelecek yıl için 21 bin 400 liraya yükseltildi.