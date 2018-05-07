Partilerde milletvekili aday adaylığı trafiği sürüyor

AK Parti'de milletvekili aday seçme süreci devam ediyor. Parti genel merkezinde oluşturulan 24 alt komisyon çalışmalarına başladı.
4'er kişilik komisyon üyeleri, 7 bin 329 milletvekili aday adayıyla tek tek mülakat yapacak.
AK Parti'de milletvekili aday listesine son şeklini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı üst komisyon verecek.
CHP'de ise 30 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuru sürecinde sona gelindi. Başvuruların ardından adaylar için genel merkez yoklaması yapılacak.
Milletvekili aday listesine son şekli, Genel Başkan Kılıçdaroğlu verecek. MHP'de ise başvurular sona erdi, gözler aday seçme sürecine çevrildi.
Aday adayları FETÖ sızmalarına karşı oluşturulan bir komisyon tarafından titizlikle inceleniyor. Genel Merkez adayları değerlendirmeye alacak, son sözü Genel Başkan Bahçeli söyleyecek.
Kaynak: TRT Haber