Parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakan Yardımcısı @bybekirbozdag, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/kCNk5wZpP5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran öncesi, Parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın konuşmasından satır başları;

- Bugüne kadar seçim süreci büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir.

- Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alabilecek. 11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır.

- Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil.

Olası Kandil Operasyonu

- Türkiye Kandil'e girebilir, her an her şey olabilir.

- Yunanistan FETÖ'cü, darbeci askerleri iade etmemiş olabilir, hatta onlara başka imkanlar, korumalar da verebilir, başka bazı ülkelerin teröristleri himaye ettiği gibi himaye edebilir. Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler.

- Bugün 65. Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık. Büyük ihtimalle de Parlamenter sisteminde de bu son Bakanlar Kurulu toplantısı.

