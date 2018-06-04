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Parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan, 24 Haziran seçimleri öncesinde yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

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Parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

 


 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran öncesi, Parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın konuşmasından satır başları;

- Bugüne kadar seçim süreci büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir.

- Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alabilecek. 11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır.

- Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil.

Olası Kandil Operasyonu

- Türkiye Kandil'e girebilir, her an her şey olabilir.

- Yunanistan FETÖ'cü, darbeci askerleri iade etmemiş olabilir, hatta onlara başka imkanlar, korumalar da verebilir, başka bazı ülkelerin teröristleri himaye ettiği gibi himaye edebilir. Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler.

- Bugün 65. Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık. Büyük ihtimalle de Parlamenter sisteminde de bu son Bakanlar Kurulu toplantısı.

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