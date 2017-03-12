'Özür dilemek yetmez, karşılığı olacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Metz şehrinde Türk halkıyla yapacağı buluşma toplantısı öncesinde basın mensuplarının Hollanda ile yaşanan krize ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun krizin nasıl aşılabileceği yönündeki sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Bir kere bunun karşılığı olacak. Bunun altında kalmayız. Özür dilemek yetmez. Bunun karşılığını verdik, vermeye başladık. Şu anda Hollanda büyükelçisi iki gün önce planlanmış, gitmiş. 'Ülkeye gelmesin.' dedik. Giremez." dedi.

Başka atacakları adımlar olduğunu, onları da planlamaya başladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle adım atacağız, fazlasıyla atacağız. Daha sonra da Hollanda özür dileyecek Türkiye'den. Hollanda özür dilemediği sürece de biz bu adımları atmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu işin savunulur bir yanı yok. Ben onlara insan gibi dedim ki, dışişleri bakanına, 'Eğer sizdeki seçim problemse ben seçimlerden sonra geleyim', 'Hayır' dedi. 'Seçimlerden sonra da garanti veremem.' Daha dönüp cevap vermeden. Başbakan küstahça, Rutte, 'Çavuşoğlu seçim öncesi de seçim sonrası da gelemez. Gelirse sadece laleleri görmeye gelir. Müzeleri görür ama Türkleri göremez.' Bundan daha faşizan bir anlayış olabilir mi? Bundan daha fazla böyle insan haklarını, özgürlükleri ihlal eden bir tutum olabilir mi? Bundan daha küstah bir cevap olabilir mi?"

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Rotterdam'da Türk Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.