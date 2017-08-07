Özlü ve Eroğlu Düzce'de

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Düzce'de incelemelerde bulundu.

Baraj ve yatırımlar hakkında bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce Valiliği bahçesinde fidan dikti.

Fidanı toprakla buluşturan Eroğlu ve Özlü'ye Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin de eşlik ederek fidana can suyu verdi.

Ardından Valilik Toplantı Salonu'nda kentte yapılması planlanan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bir süre görüşen Eroğlu ve Özlü, toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Bakan Özlü, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özlü, "Sayın Bakanımızın çok iyi bildiği, Düzce'nin taleplerini ve yatırım ihtiyaçlarını değerlendirdik. Sayın Bakanımızın müjdeleri var." dedi.

Bakan Eroğlu da kentte devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ormanları vatandaşlara açtıklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla ormanlarımızı vatandaşlarımıza açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır bu. Ormanların yanındaki köylülere, ceviz, badem ve gelir getirici türleri dikelim, 3 yıl bakımı bize ait olsun, 49 yıl geliri vatandaşa olsun dedik. Haksızlık olmasın diye kura çekelim dedik. Vatandaş gelsin, kestane, ceviz, badem, ne istiyorsa bunları dikelim. Ormanlık arazi devlete ait ama vatandaşa vereceğiz. Ekimi ve masrafı bize ait. Vatandaş toplayıp satacak."

Vatandaşlara birçok kolaylık ve destek sağladıklarını belirten Eroğlu, "Kestane balı üretmek isteyen orman köylüleri için ne istiyorlarsa yapıyoruz. Kestanesini dikiyoruz, arı kovanını hazırlıyoruz, yoksa yerini de biz verelim. Hepsi devletten. Parası yoksa yüzde 20'si devletten, gerisi faizsiz. Devlet babanın yaptığını, insanın babası yapmaz." diye konuştu.

"Melen, İstanbul'un suyunun sigortasıdır"

"Melen Barajı hemen hemen bitti." diyen Eroğlu, "Melen Barajı İstanbul'un sigortası. Dolayısıyla Düzce, İstanbul'a su veriyor. Düzce'ye ne yapılsa azdır. Baraj, hem Düzce'ye çok büyük bir güzellik sağlayacak hem de İstanbul'a yılda 1 milyar 70 milyon metreküp su verecek. Bu da İstanbul'un ihtiyacını tek başına karşılıyor. O bakımdan 2071 yılına kadar su sıkıntısı İstanbul'da olmayacak. Melen, İstanbul'un suyunun sigortasıdır." değerlendirmelerinde bulundu.