Özlü: Oku, öneri getir, çözelim

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılaştırılması Hakkında Kanunu baştan aşağı okuyanın olmadığını ancak herkesin konuştuğunu belirterek, "Oku, öneri getir, çözelim." dedi.

Özlü, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısından çıkartılan zeytinlik sahalarla ilgili tartışmalara ilişkin soruları yanıtladı.

Toplumun büyük kısmının 1930'lu yıllarda köylerde yaşarken şimdi şehirde yaşadığına işaret eden Özlü, o köylerin şehirleştiğini anlattı. Özlü, kendisinin Düzce'deki köyünün de mahalle olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bir değişim, dönüşüm var. Buna topluca bakacağız, sanayici tarafından, tarım tarafından bakacağız." diye konuştu.

Özlü, bilenin bilmeyenin yazdığını ancak zeytinliklerle ilgili mevcut yasayı baştan aşağı okuyanın bulunmadığını ifade etti. Özlü, "Herkes konuşuyor ama okuyan yok. Oku öneri getir, çözelim. Komisyonda 6- 7 maddeyi muhalefet söyledi ve değiştirdik. Ortada bir sorun var. Halının altına süpürerek çözüm olmaz. Bu sorunun çözülmesi lazım." ifadelerini kullandı.