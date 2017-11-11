Özhaseki: İmar planı tadilatları zorlaştırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık olarak bir taraftan yönetmelikleri yaparken, diğer taraftan da İmar Kanunu konusunda birtakım yeni çalışmaları bulunduğunu, bunları da İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundaki Belediyeler Yasası, Meclis'e geldiğinde, imar bölümü içerisine koyacaklarını söyledi.

"İmarda alacağımız kararlar bundan sonra imarla ilgili atılacak her adımı etkileyecek." diyen Özhaseki, özellikle imardaki plan tadilatı konusunda rahatsızlıklar yaşandığına dikkati çekti.

Özhaseki, "İmarda birtakım plan tadilatları oluyor ve 'Bu plan tadilatlarıyla birilerine rant sağlanıyor, emsal artıyor, kim yapıyor, kim alıyor, ne oluyor burada' gibi bir düşünce oluyor. Bu nedenle imar planı tadilatları zorlaştırılacak artık." diye konuştu.

Binaların kotlarına fazla kat yapılması

Bakan Özhaseki, parsel bazlı yoğunluk artışlarının da yeni kanunla yasaklanacağını söyledi.

Binaların kotlarına fazla kat yapılmasının önlenmesine ilişkin de yeni düzenlemelerin imar mevzuatında yer alacağına işaret eden Özhaseki, ekim ayında uygulanmaya başlayan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine ilişkin de görüşlerini bildirdi.

İmar konusunda birden fazla yönetmelik bulunduğunu ve herkesin istediği yönetmeliğe göre hareket ettiğini anlatan Özhaseki, böyle olunca ortaya çirkin bir görüntü çıktığını söyledi.

100 metrekare ev hakkı olan 250 metrekareye çıkamayacak

Özhaseki, imarda 100 metrekarelik ev yapma hakkı olan kişinin kış bahçesi, mescid ekleyerek, 250 metrekareye kadar bunu çıkarttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bütün müteahhit gruplarıyla konuştuğumuzda, 'Şu imardaki 100 metrelik hakkınıza size ne kadar daha avantaj sağlarsak sizi rahatlatmış oluruz. Nereler için?' dedik. 'Asansör boşluğu, giriş, balkon, yangın bacası, ikinci yangın merdiveni, bunlar için size kaç metrekare lazım? 'Yüzde 30 yeter' dediler. Biz biraz daha esneterek yüzde 37'lere kadar uzattık. Eğer 100 metrekare bir ev istiyorsanız bu yönetmeliğe göre şu anda yüzde 35'e kadar kullanabilirsiniz ama eskisi gibi 250 metre yapamazsınız. Buna istismar deniyor. Bunların önüne geçecek şekilde bir yönetmelik yayınladık ve rahatladı bana göre de. Bundan sonra herkes buna göre hareket edecek."

Değer artış payı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Değer artış payını getiriyoruz. Bazen plan tadilatı çok haklı olabilir. 'Plan tadilatı yapılmaz.' diye bir şey olmaz. Plan tadilatları olabilir ama istisna olmalı. Çok haklı bir plan tadilatı geldi, vatandaşın yerini siz aldınız ve konuttan ticarete çevirdiniz. Orada konuta değil, ticarete ihtiyaç var. Ticarete çevirdiniz, orada ciddi bir rant sağlamış oluyor muyuz karşıya, oluyoruz. İşte bunu hesaplayalım, 'Kamu buradan payını alsın.' diyoruz. Yüzde kaçını alacağı, kimin alacağı, belediyenin mi, kamunun mu onlar tartışmalı. Bunların hepsi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özhaseki, ayrıca vatandaşların imar dışı gördükleri konularda bakanlığa ait ALO 181 hattını arayarak, şikayetlerini iletmelerini de istedi.