Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Cizre'yi baştan sona dönüştürmeyi planlıyoruz. En geç sene sonuna kadar hak sahibi herkesin evlerini verebilecek konuma geliyoruz. Altyapı, üstyapı, okullar ve gençlik merkezleri yapılıyor. Cizre inşallah baştan sona ihya edilecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Özhaseki, Cizre ilçesinde terör mağduru vatandaşlar için TOKİ tarafından Kurtuluş köyü ve Konak Mahallesi'nde inşası süren konutlar ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre Belediyesinin Dicle Nehri kenarındaki park çalışmasıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Daha sonra belediye tarafından yapımı tamamlanan Sanat Sokağı'nı gezen Özhaseki, burada karşılaştığı öğrencilerle görüştü.

Ziyaret ettiği esnafın ikramı üzerine çay içen Özhaseki, vatandaşlara yürüttükleri çalışmaları anlattı, kendilerinden bu çalışmalara sahip çıkmalarını beklediklerini dile getirdi.

"Cizre'yi baştan sona dönüştürmeyi planlıyoruz"

Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada da ilçede yıkılan 200-300 civarında evin, ayrıca tahrip olan sokakların ve yaşanamayacak durumda bulunan yerlerin olduğunu söyledi.

Cizre için bir program yaptıklarına işaret eden Özhaseki, "Sadece yıkılan evlerin yapılması, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinden ziyade Cizre'yi baştan sona dönüştürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, 3 bin 500'e yakın konut yapımına başladıklarını, üç ayrı bölgede konut inşaatlarının hızla devam ettiğini aktararak, 3 ay sonra bazı konutların hak sahiplerine verilecek duruma geleceğini belirtti.

"En geç sene sonuna kadar hak sahibi herkesin evlerini verebilecek konuma geliyoruz." diyen Özhaseki, Cizre'nin altyapısına ilişkin sıkıntılara değindi.

Özhaseki, ilçede suyun haftada bir iki gün aktığını, vatandaşın mağdur olduğunu anlatarak, altyapı çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Cizre'de taraftarı iyi olan çok güzel bir spor kulübünün olduğuna dikkati çeken Özhaseki, onlar için bir stadyum çalışmasına başlanacağını, stadyum inşa edeceklerini dile getirdi.

Özhaseki, "Cizre'yi baştan sona dönüştürmeyi planlıyoruz. En geç sene sonuna kadar hak sahibi herkesin evlerini verebilecek konuma geliyoruz. Altyapı, üstyapı, okullar ve gençlik merkezleri yapılıyor. Cizre inşallah baştan sona ihya edilecek." ifadelerini kullandı.